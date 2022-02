Toruń. Wiceprezydent Fiderewicz kończy pracę w Urzędzie Miasta ! Jaki jest tego powód?

O odejściu wiceprezydenta Fiderewicza poinformował w czasie czwartkowej esji Rady Miasta prezydent Michał Zaleski.

- Ze względu na stan zdrowia decyzję o tym, aby zakończyć pracę na stanowisku pierwszego zastępcy prezydenta Torunia podjął pan Zbigniew Fiderewicz - powiedział prezydent, wyraźnie wzruszony. - Zwrócił się do mnie o wyrażenie zgody o rozwiązanie stosunku pracy - by to nastąpiło w drodze porozumienia stron 24 lutego. Po kilku rozmowach mogę tylko uszanować wolę pan prezydenta Fiderewicza i zgodę taką wyrażam. To trudna dla mnie decyzja.