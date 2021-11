Toruń. Ważne informacje dla kierowców. Tak będzie wyglądać organizacja ruchu na moście

Co dzieje się na moście im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu?

Kiedy zakończy się remont starego mostu w Toruniu?

Niestety, wykonawca nie da rady zrealizować całego zakresu prac w terminie, ale drogowcy zapewniają, że most do końca listopada będzie przejezdny dla samochodów. Korzystać z niego będą mogli także piesi i rowerzyści. - Już dziś wiemy że epidemia i kryzys na rynku komponentów budowlanych nie oszczędził mostu. Obecnie brakuje składników żywicznych służących do produkcji farb, które mają być użyte do zabezpieczenia antykorozyjnego szybu windowego - mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko.