Toruń wart półtora miliarda złotych. Tyle jest pieniędzy w budżecie miasta na rok 2023

W budżecie na rok 2023 zaplanowano:

- Jest to budżet, który na pewno będzie wymagał uważnego nadzoru, pilnowania wszystkiego, co jest w nim zapisane. Uwzględnia on znane nam dzisiaj dochody i wydatki roku przyszłego. Jest duża obawa, że koszty funkcjonowania miasta będą rosły szybciej, niż możemy to dzisiaj zaplanować – podkreśla prezydent Torunia Michał Zaleski.