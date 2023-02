Toruń. Walentynkowe planszówki w Książnicy Kopernikańskiej! [Zdjęcia]

Również i tym razem Książnica Kopernikańska w Toruniu stanęła na wysokości zadania. W swojej zachęcie instytucja ta zaprosiła nas do wybrania się z Walentynką lub Walentym do jej wypożyczalni, na której terenie przygotowano możliwość grania w gry planszowe. Uczestnicy mogli wybierać spośród ponad 700 gier, w które można było zagrać zarówno z ukochanym/ukochaną, jak i z paczką znajomych. Co więcej, Walentynkowe Popołudnie Planszówkowe zostało wzbogacone o trzy sesje RPG.