Toruń. W walentynki będzie można usłyszeć wyjątkowy instrument. Zagra na nim Basia Kawa

Czym różnią się skrzypce pięciostrunowe od tradycyjnych?

Basia Kawa pochodzi z Podkarpacia, ale na co dzień mieszka w Gdańsku. W walentynki artystka przyjedzie do Torunia. W klubie Lizard King zaśpiewa i zagra na swoich unikatowych, pięciostrunowych skrzypcach. Instrument powstał w Kalifornii, na specjalne zamówienie. To jedyne takie skrzypce w Polsce. Nie dość, że liczą pięć strun, a nie, jak klasyczne skrzypce – cztery, to dodatkowo nie mają pudła rezonansowego. To skrzypce elektryczne. - Żeby zabrzmiały, potrzeba podłączenia do prądu. Bez tego bardzo słabo je słychać – tłumaczy Basia Kawa. Dodatkowo kołki skrzypiec umiejscowione są z drugiej strony, więc instrument ma dość nietypowy kształt. Cechuje go także bardziej rockowe brzmienie.