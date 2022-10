Toruń. W tych miejscach powstaną nowe parkingi. Znamy ich lokalizacje!

Nowy parking na Grudziądzkiej

Ulica Grudziądzka 56 to kolejne miejsce, gdzie nie tak dawno powstały ogólnodostępne, bezpłatne miejsca do parkowania. Do dyspozycji kierowców jest tam 20 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Parking został wykonany z betonowej kostki brukowej. Zamontowano oświetlenie, powstała też kanalizacja deszczowa i odwodnienie, które zapewniają odpływ wód opadowych. Aby połączyć komunikacyjnie parking z istniejącym w tym miejscu układem drogowym, wykonano chodniki. Inwestycja powstała ze środków miasta i kosztowała 238 tys. zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DROBET Robert Bartnicki.

Parking przy ul. Grudziądzkiej 56 powstał w miejscu wyburzonej kamienicy, a także sąsiedni przy Grudziądzkiej oraz parking po drugiej stronie ulicy powstały w związku z budową nowej siedziby Sądu Rejonowego przy ul. Warneńczyka.