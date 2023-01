Toruń. W ostatni weekend stycznia autobusy i tramwaje mają wrócić do węzła w alei Solidarności

Węzeł przesiadkowy w alei Solidarności jest nieczynny od maja 2022 roku. Ma to związek z budową linii tramwajowej między centrum Torunia a osiedlem Jar. Do węzła nie da się dojechać (i z niego wyjechać) od strony placu NOT-u, czyli skrzyżowania alei Solidarności z ulicą Odrodzenia, Szosą Chełmińską i Czerwoną Drogą. To od tego miejsca, na północ miasta, układane jest nowe torowisko. W związku z wyłączeniem węzła z ruchu od maja objazdami kursują linie tramwajowe i autobusowe mające noramlnie przystanki w węźle.