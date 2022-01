Toruń. W Ogrodzie Zoobotanicznym zobaczysz te zwierzęta

Co można zobaczyć w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu?

Ogród Zoobotaniczny na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu to jedyna placówka w mieście, która czynna jest przez okrągły rok. Zimą działa w godz. 10 -16. Normalny bilet wstępu kosztuje 12 zł, a ulgowy tylko 7 zł. Czas przebywania w zoo po zakupie biletu może trwać nawet od otwarcia aż do jego zamknięcia.

A co można robić i przede wszystkim co można zobaczyć w toruńskim ogrodzie? To pokazujemy w naszej galerii