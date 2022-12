Toruń. W mieście będzie nowa przychodnia. Znamy szczegóły!

Nowa przychodnia POZ powstanie przy ul. Targowej w Toruniu

- Grabowa przez ostatnich pięć lat mocno się rozwinęła, prawie dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę pacjentów - mówi dr Maciej Deczyński.

W tej chwili zapisanych jest tam ponad 6000 osób. Przestrzeń przy Grabowej jest ograniczona, dlatego już w przyszłym roku zacznie działać druga filia przychodni - przy ul. Targowej, gdzie w ostatnich latach powstały nowe bloki, a kolejne pną się w górę.

- Grabowa będzie dalej przychodnią matką. Filia przy ul. Targowej będzie dla mniejszej grupy pacjentów. Nie chcemy iść na ilość - zapowiada dr Deczyński.

Na początku w przychodni pracować będzie dwóch lekarzy. - Chcemy, by to była doświadczona kadra - dodaje dr Deczyński. Przychodnia powstaje głównie z myślą o dzieciach. W planach są nowoczesne gabinety z dostępem do szybkich testów diagnostycznych oraz punkt pobrań.