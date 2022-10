Toruń. Ukraiński akcent na Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Co będzie można zobaczyć?

Oprócz milionów mieszkańców Ukrainy również festiwale zostały wysiedlone w wyniku wojny, która wybuchła 24 lutego. Trzecia edycja Festiwalu "OKO" była zagrożona, ponieważ region Besarabii, w którym do tej pory się odbywał, okazał się jednym z głównych strategicznych interesów Rosji. Festiwal doskonale odnalazł się jednak w nowych warunkach i w nowym miejscu. Jedna z organizatorek ukraińskiego wydarzenia, Elena Rubaschevska, po wybuchu wojny schronienie i pracę znalazła w toruńskiej Fundacji Tumult i to właśnie do Torunia postanowiła przenieść festiwal "OKO".