Toruń. Udany debiut Kacpra Gordona w Twardych Piernikach. "Jestem bardzo wdzięczny trenerowi, że mi zaufał"

Gordon pokazał się z niezłej strony szczególnie w ostatniej kwarcie, gdy zaliczał kolejne celne rzuty, a ponadto asystował Bartoszowi Diduszce.

- Może dla pewnych osób jego dobra gra jest zaskoczeniem, ale dla mnie nie - powiedział po spotkaniu Miloš Mitrović, trener Twardych Pierników. - Być może Kacper mógł dostać nawet więcej minut, ale w trzeciej kwarcie chciałem „uruchomić” Burnsa, bo wiedziałem, że w końcówce będą nam potrzebne jego rzuty. Niestety, to mi się nie udało, ale to, co gra Kacper, zaskoczeniem dla mnie nie jest. W okresie przygotowawczym już od pierwszego dnia prezentował się bardzo dobrze. To, że grał już w Eurocupie, dużo mu dało. To nie jest ten dzieciak, który dwa lata temu dopiero wchodził do ligi. U nas będzie miał wprawdzie rolę zmiennika, ale jestem pewny, że dalej będzie pokazywał tak dobrą grę, jak w meczu z Treflem - powiedział Mitrović.