Toruń. Uczniowie wrócili z wakacji. Miejska inauguracja roku szkolnego w SP 28

Jak co roku 1 września, ulice i szkoły rano zapełniły się galowo ubranymi uczniami, którzy właśnie skończyli wakacje. W tym roku do siedemdziesięciu pięciu toruńskich szkół pójdzie ich prawie 30 tysięcy, z czego prawie 3,5 tysiąca absolwentów klas ósmych rozpocznie naukę w liceach, technikach i szkołach branżowych. To o tysiąc uczniów więcej niż w ubiegłym roku, co jest efektem reformy edukacji, która w 2014 roku wysłała do „zerówek” sześciolatki.