Toruń. Tu gotyk spotyka się z Bliskim Wschodem. Najstarsze i najlepsze kebaby na toruńskiej starówce

"Weld Kebab"

Murat pamięta czasy, gdy kebab sprzedawał za 8 zł. Dziś w „Weld Kebab” za bliskowschodni przysmak w bułce przyjdzie nam zapłacić 25 zł. – Mięso poszło do góry, sałata, majonez – też, do tego rachunek za prąd z 700 zł za dwa miesiące wzrósł do dwóch tysięcy złotych. Gaz o 300 procent – wymienia. W tej sytuacji nie miał wyboru i część klientów musiał zmartwić. Choć, jak mówi, stali fani go nie opuszczają. – Cenią sobie jakość – zaznacza Murat.