Toruń: Trwa 29. EnergaCAMERIMAGE. Sprawdzamy, jakie atrakcje czekają na fanów kina

Gala otwarcia festiwalu odbyła się w sobotę, 13 listopada w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wzięli w niej udział m.in. Philippe Rousselot, autor zdjęć do takich filmów jak „Wywiad z wampirem” i laureat Oscara za „Rzekę tajemnic” oraz Haley Bennett, młoda amerykańska aktorka znana m.in. z roli w „Dziewczynie z pociągu” czy „Siedmiu wspaniałych”. Oboje odebrali nagrody: on za całokształt twórczości, ona dla aktorki młodego pokolenia. W sobotę na scenie na Jordankach zobaczyć można było także brytyjskiego reżysera Joe Wrighta, który jest szefem jury w Konkursie Głównym. Na koniec gali widzowie obejrzeli "Tragedy of Mackbeth" w reżyserii Joela Coena i z udziałem Denzela Washingtona. Reżyser osobiście zaprosił na projekcję swojego dzieła.

10 kategorii konkursowych 29. edycji festiwalu EnergaCAMERIMAGE

W czasie 29. edycji festiwalu w Toruniu spodziewanych jest wiele innych gwiazd sztuki filmowej, których dzieła będą prezentowane w ramach konkursów, czy pokazów specjalnych. Są to między innymi: Denis Villeneuve (reżyser: Dune), David Lowery (reżyser: The Green Knight), Cary Fukunaga (reżyser: No Time to Die), Robert Yeoman (autor zdjęć: The French Dispatch), Haris Zambarloukos (autor zdjęć: Belfast), Kenneth Branagh (reżyser: Belfast), Linus Sandgren (autor zdjęć: No Time to Die), Greig Fraser (autor zdjęć: Dune), Julian Sands (aktor), Bruno Delbonnel (autor zdjęć: The Tragedy of Macbeth), Vittorio Storaro (autor zdjęć), Ed Lachman (autor zdjęć), Nancy Schreiber (autorka zdjęć), Philippe Rousselot (autor zdjęć, laureat Nagrody za Całokształt Twórczości w 2020 r.), Elen Lotman (autorka zdjęć), Colin Tilley (reżyser wideoklipów), Martin Ruhe (autor zdjęć).

Podczas festiwalu zobaczymy w sumie ponad 230 obrazów. Część powalczy o nagrody w dziesięciu sekcjach konkursowych: Konkursie Głównym, Konkursie Debiutów Operatorskich, Konkursie Debiutów Reżyserskich, Konkursie Filmów Polskich, Konkursie Długometrażowych Filmów Dokumentalnych, Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych, Konkursie Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Artystycznych, Konkursie Seriali Telewizyjnych oraz Konkursie Spotów Reklamowych "Fundusze Europejskie w Kadrze". Program festiwalu wzbogacają przeglądy filmowe, retrospektywy, warsztaty i seminaria prowadzone przez specjalistów z branży filmowej, spotkania z twórcami oraz wystawy.