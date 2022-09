Toruń. Tramwaj potrącił chłopca z Ukrainy. Matka miała zapłacić za uszkodzenie pojazdu

Olga, Ukrainka z Winnicy 6 lipca jechała tramwajem: - Nieopodal Dworca Wschodniego przechodziła ulicę kobieta z dwójką dzieci. Matka trzymała za rękę młodszego chłopca, ale starszy w pewnym momencie wybiegł do przodu. Usłyszałam tylko uderzenie. Na miejsce wezwano pogotowie, przyjechała policja. Chłopak był w bardzo ciężkim stanie, dość powiedzieć, że głową rozbił czołową szybę tramwaju . Olga, która zna już dobrze polski, pełniła rolę tłumacza, a później pojechała z matką chłopca do szpitala.

Nie chcę się usprawiedliwiać

Lilia jest w Polsce od marca. Znalazła życzliwe schronienie w Grudziądzu, do Torunia przyjechała na wycieczkę, chciała pokazać dzieciom miasto: - Absolutnie nie zamierzam szukać usprawiedliwienia. To była wyłącznie nasza wina. Na swoją obronę mam tylko to, że przechodziłam tak, jak przechodzimy zwykle na Ukrainie, gdzie przepisy są trochę inne. Dzisiaj bardzo tego żałuję.

Policja uznała Artema za winnego zdarzenia, jednak nie uznała za konieczne karanie matki, która i bez tego ciężko przeżyła wypadek dziecka.