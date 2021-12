Toruń. Tempo szczepień przyspiesza. Coraz więcej nastolatków przyjmuje szczepionkę Justyna Wojciechowska-Narloch

60,3 procent wszystkich mieszkańców Torunia to osoby w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi. Władze miasta wciąż ponawiają swoje apele do tych, którzy jeszcze na przyjęcie szczepionki się nie zdecydowali. Zauważają też, że siła, z jaką uderza w nas czwarta fala pandemii skłania do przyjęcia preparatu coraz więcej osób. Nadzieję na szybszy powrót do normalności dają też szczepienia dzieci od 5. roku życia, które mają się rozpocząć w tym tygodniu.