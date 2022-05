Toruń Tattoo Konwent 2022. Chcesz mieć wyjątkowy tatuaż? Zrób go w ten weekend!

Tattoo Konwent to impreza, która na przestrzeni lat gościła w wielu miastach w całej Polsce. W ten weekend wydarzenie odbędzie się po raz 36., ale w Toruniu - po raz pierwszy.

- Hasłem tegorocznego cyklu będzie "WYRAŻAJ SIĘ!" Ten slogan wzywający do akcji ma zachęcać do bezkompromisowego, twórczego i odważnego manifestowania swojej unikalności. Bo cóż bardziej niż wzory, którymi pokrywamy swoje ciała, jest wyrazem naszej osobowości, wartości, które nas budują czy estetyki, która nas określa? Zapraszamy więc każdego do dołączenia do nas takim, jakim jest. Wyrażaj się z nami, ale po swojemu. Jest to też apel do artystów i działaczy z różnych obszarów kultury i sztuki, których zapraszamy na deski naszej sceny i przestrzeń naszego festiwalu - mówi Marcin Pacześny, pomysłodawca i główny organizator Tattoo Konwentu.