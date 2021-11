Toruń. Tak wygląda dawna Akademicka Przychodnia Lekarska! [zdjęcia]

Toruń. Nowa siedziba Instytutu Psychologii UMK

Nowa siedziba Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znajduje się w dawnym budynku Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ulicy Gagarina 39. Na zakończenie adaptacji studenci oraz pracownicy psychologii czekali 2 lata i 4 miesiące. Wreszcie 19 listopada 2021 roku mogli odbyć zajęcia w swoim nowym domu. Pierwszą osobą, która weszła do nowego budynku była o godzinie 8.15 Magdalena Basińska, studentka I roku psychologii. Dokładnie czternaście minut później pojawiła się prof. Maria Lewicka, dyrektorka Instytutu Psychologii UMK.

- Prace remontowe w Instytucie Psychologii zostały zakończone. Budynek mógł zostać oddany do użytku - informowała w piątek Ewa Walusiak-Bednarek z Biura Prasowego UMK.

Prace związane z budową Instytutu Psychologii UMK rozpoczęły się w lipcu 2019 roku. Pierwotnie realizacja inwestycji miała zakończyć się w drugiej połowie 2020 roku. Niestety, psychologowie musieli na swoją siedzibę poczekać jeszcze rok. We wrześniu 2020 roku przeprowadzono prace malarskie, robotnicy zakładali także parapety okienne oraz zajęli się rozprowadzeniem kabli sieci komputerowej.

Docelowo Instytut Psychologii ma trzy kondygnacje. Znajdują się w nim m.in. kilkanaście laboratoriów, pracownie komputerowe, biblioteka oraz sale dydaktyczne. Ciekawostką jest fakt, że na części dachu powstał pierwszy w Polsce skylab. To laboratorium do badań z udziałem ptaków krukowatych. Koszt inwestycji to ponad 14 mln złotych. Szczegóły budowy opisał prof. Maciej Trojan w kronice prowadzonej na stronie internetowej Instytutu Psychologii UMK: