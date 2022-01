Toruń. Tak przywitaliśmy rok 2022. Na Rynku Staromiejskim były życzenia i spontaniczna zabawa

Jak co roku z wielkim hukiem przywitaliśmy Nowy Rok. Chociaż przez pandemię nie było zorganizowanej zabawy na Rynku Staromiejskim w Toruniu, to i tak tradycyjnie wiele osób przybyło do serca starówki składać sobie życzenia. Jedni opuścili tzw. domówki inni wyszli prosto z okolicznych klubów. Zobaczcie, jak było.

Grzegorz Olkowski