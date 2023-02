Toruń. Tak powstają pączki! Zaglądamy do Cukierni i Piekarni Rumińscy. Oto zdjęcia!

W najbardziej pracowitą środę w roku właściciel Cukierni i Piekarni Rumińscy pokazał "Nowościom", jaką drogę pokonują pączki, zanim trafią do wszystkich świętujących tłusty czwartek. Ta słodka podróż zaczyna się w biurze Krzysztofa Rumińskiego w siedzibie firmy w podtoruńskim Głogowie, gdzie właściciel przechowuje wszystkie receptury na wypieki jego marki. - Oczywiście mamy swoje sekretne receptury, ale szczegółów nie zdradzimy - przestrzega.

Jaki musi być perfekcyjny pączek?

Niektóre z przepisów pochodzą jeszcze z lat trzydziestych. - Mamy tu receptury na wszystko, co się da: ciasta, herbatniki, torty, pierniki - wymienia Rumiński. - Najważniejsze są surowce. Jeśli są dobrej jakości i odpowiednio dobrane, pączek wyjdzie delikatny i puszysty. Ważny jest każdy szczegół, nawet "krawacik" wokół pączka - zaznacza cukiernik.

Toruń. Wysiadł z tramwaju i wpadł do wykopu! Nie żyje. Był niepełnosprawny

Toruń. Trzeci most drogowy przez Wisłę. Kiedy może powstać?

Delikatność i puszystość pączków jest podstawą, by ich smak zadowolił najbardziej wymagające podniebienia i by nie było konieczne ograniczanie się w ich próbowaniu. - Mieliśmy kiedyś pracownika, który potrafił zjeść 15 pączków w godzinę. Jak pączek jest dobrze zrobiony, to można zjeść ich dużo więcej niż jednego czy dwa - podkreśla właściciel cukierni.