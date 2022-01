Toruń. Tak mają wyglądać "Kacze doły" i przyszły park Bielany

"Kacze doły" to bujna przyroda i ciekawa rzeźba terenu, już dziś przyciągająca piechurów i rowerzystów. To także stawy, sąsiedztwo stadniny koni i Fortu VII. Jest plan, by zamienić ten teren w miejsce rekreacji z prawdziwego zdarzenia. Grono mieszkańców zabiega o to od lat.

fb "Toruń - Park Bielany i Kacze doły" (wszystkie fot.)