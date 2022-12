Toruń. Tak firmy dbają o pracowników na święta. Jakie otrzymują bonusy?

Bonusy na święta dla pracowników firm z Torunia i ich rodzin

Drożyzna, inflacja, rosnące koszty energii i kredytowych rat - to wszystko sprawia, że w tym roku dodatkowych pieniędzy w grudniu wyczekuje chyba każdy pracownik. Są pracodawcy, którzy wykraczają przed Bożym Narodzeniem poza to, co załodze przysługuje z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Są jednak i w Toruniu tacy, którzy miesiąc przed świętami jeszcze nie zdecydowali, co (a bardziej "ile") podarują pracownikom. Niestety...

Oto pierwsza partia informacji z Torunia. Temat będziemy kontynuowali. Zapraszamy do kontaktu zarówno pracowników, jak i pracodawców (być może chcą się pochwalić bonusami) - czekamy na wieści droga mailową: [email protected]

