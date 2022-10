Toruń. Szkoła Podstawowa nr 5 świętuje jubileusz 100-lecia. Mamy zdjęcia!

- Tak naprawdę mamy już 102 lata, ponieważ rocznicowe obchody we właściwym czasie uniemożliwiła nam pandemia COVID-19. Mamy dziś okazję do powspominania przeszłości, pochylenia się nad tym co teraz i snucia planów na przyszłość. Nasza szkoła nigdy nie była tylko instytucją, ale wielką rodziną łączącą pokolenia nauczycieli, uczniów i rodziców. Długa jest lista tych, którzy zaznaczyli się w historii "Piątki". Wspomnę chociażby o: politykach - Zbigniewie Fiderewiczu i Bogdanie Lewandowskim, sportowcach - Leszku Duneckim i Tomasz Streichu, przedsiębiorcach - Jerzym Przedpełskim oraz Mariuszu Bednarskim czy artystce Joannie Górskiej - mówiła Katarzyna Matjanowska, dyrektor SP nr 5.