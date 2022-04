Toruń. Święto Tańca na Rynku Staromiejskim. Zobacz zdjęcia!

W piątek (29.04) na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbyła się kolejna edycja Święta Tańca. My też tam byliśmy! Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia. Zobacz także: Majówka w Toruniu: co i gdzie będzie się działo od piątku do wtorku

Agnieszka Bielecka