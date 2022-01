Toruń. Superbohaterowie pojawili się w oknach szpitala dziecięcego. Zobacz zdjęcia!

Każdy, kto popiera tą akcję, uważa ją za słuszną i tym samym chce wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, może wrzucić coś do specjalnej e-Skarbonki.

- Cel jest bardzo szczytny, więc zachęcamy każdego do wsparcia. Takie akcje dzieją się już od kilku lat, również w Toruniu. My jednak po raz pierwszy bierzemy w niej udział i mam nadzieję, że nie ostatni. Na co dzień pracujemy na różnych wysokościach, więc pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś dobrego. Dlatego też, włączyliśmy się do tej akcji na rzecz WOŚP - mówi Marcin Chrapkowski, właściciel firmy WysokoNisko.