Toruń. Spada liczba szczepień. Kujawsko-pomorskie z najwyższym wskaźnikiem zakażeń w Polsce

Najwyższy wskaźnik zakażeń jest w Kujawsko-Pomorskim

15 lutego w Polsce odnotowano 22 267 zakażeń koronawirusem. Zmarło 378 osób. W kujawsko-pomorskiem zakażeń było 2481, a zgonów 26. Więcej nowych chorych na COVID-19 miała we wtorek Wielkopolska - 2589 oraz Mazowsze - 3570. Z tym, że to właśnie w naszym regionie wskaźnik zakażeń w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest najwyższy w kraju. Wynosi 11,99, a na przykład w mazowieckiem jest to 6,58, w pomorskiem 5,28, a na Śląsku - 3,82. Wskaźnik ten w Toruniu ma wartość 12,68, a w Bydgoszczy aż 20,16.