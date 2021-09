Toruń: Sobota na Dworcu Głównym: windy nieczynne, ciemności na nieruchomych schodach [zdjęcia]

Dworzec Główny jest jednym z najbardziej udanych przykładów rewitalizacji z jakim mamy do czynienia w Toruniu. Przejęte przez miasto kolejowe budynki zostały wyremontowane w ekspresowym tempie i z dość dobrym skutkiem. Efekt przebudowy chwaliłem (z wyjątkiem ruchomych schodów w holu głównym - moim i nie tylko moim zdaniem, zbytecznych i zbyt dużych) gdy dworzec w nowej odsłonie został otwarty i nie zmieniłem zdania do dziś. Radość z tego sukcesu psują jednak niestety liczne awarie, o czym także wiele razy informowaliśmy. Najczęściej psują się ruchome schody prowadzące z przejścia podziemnego do budynku głównego, a ponieważ uszkodzone części trzeba sprawdzać z Chin, skutki tych awarii podróżni odczuwają nawet przez kilka tygodni.