Toruń. Śmierć na budowie osiedla "Cztery Pory Roku". Praca na czarno, alkohol, fatalne BHP - wskazuje PIP

4 sierpnia na budowie osiedla "Cztery Pory Roku" przy ul. Okólnej w Toruniu doszło do dramatu. Do szybu windy wpadł 46-latek z Chełmży i zginął. Ustalenia inspekcji pracy w tej sprawie są po prostu szokujące. Takie patologiczne sytuacje to wyjątek czy norma na polskiej budowie?

"Sprzeczne wersje, mijanie się z prawdą, przerzucanie odpowiedzialności, odmowa składania wyjaśnień bez adwokata" - wylicza PIP. Tak w największym skrócie wygląda to, co inspekcja ustaliła po sierpniowym wypadku. A to dopiero początek badania sprawy. -Sami jesteśmy "pod wrażeniem" tego, co przy okazji tego tragicznego wypadku wychodzi na jaw. Sytuacja jest naprawdę skomplikowana i niepokojąca - nie kryje Waldemar Adametz, wicedyrektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.