Toruń. Skyway 2022. Kiedy kolejna edycja i co nas czeka w tym roku? Będą też kolejne atrakcje na zamku krzyżackim

Rozświetlony zamek w Toruniu już za nami. Ale zapał organizatorów nie gaśnie

Zamek krzyżacki w Toruniu w ostatnim czasie odżył - co do tego nie ma wątpliwości. Od 6 stycznia do 14 lutego mogliśmy oglądać tam świetlne rzeźby, iluminacje i projekcje legend, a także, dzięki specjalnym goglom VR, przekonać się, jak prawdopodobnie wyglądał zamek krzyżacki za czasów jego świetności. Przez pierwsze dwa tygodnie w wydarzeniu wzięło udział 3000 osób. W walentynki zamek rozbłysnął po raz ostatni, przybierając barwę czerwieni.