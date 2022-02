Toruń. Samochody wciąż jeżdżą po ulicy Szerokiej! Co jest powodem?

- W związku ze zgłoszeniami mieszkańców oraz faktem, że sam byłem świadkiem wjeżdżania „zagubionych” kierowców na ulice: Szeroką, Wielkie Garbary i Królowej Jadwigi proszę o rozważenie wprowadzenia na terenie Starówki sterowalnych barier/słupków hydraulicznych uniemożliwiających przejazd pojazdów, które nie powinny się tam pojawić. Nowoczesne systemy pozwalają na automatyczne opuszczenie takiej przeszkody dla służb i pojazdów uprzywilejowanych oraz w przypadku braku zasilania. Dzięki temu nie będzie dochodzić do takich sytuacji, jakie widać na załączonych zdjęciach - pisze do prezydenta miasta radny Bartosz Szymański (17 lutego). I dodaje fotografie, które i my prezentujemy.