Toruń. Rusza program pilotażowy NFZ do walki z uzależnieniem dzieci i młodzieży od internetu

Toruń znalazł się na liście miast, które realizować będą pilotażowy program pomocy dla dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii. To wspólna inicjatywa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. W całym kraju powstało 10 takich ośrodków, gdzie oferowana jest profesjonalna pomoc psychologiczna. Koszty leczenia w całości pokryje NFZ. W Toruniu program będzie realizowanym w prowadzonym przez samorząd województwa Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Program rusza 1 lutego 2022 roku i nie jest potrzebne do niego skierowanie, a udział w terapii jest bezpłatny. Pierwsza wizyta powinna odbyć się w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia się do placówki. Ze wsparcia mogą korzystać dzieci od 11 roku życia, aż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Na terapię w ramach programu uruchomionego przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia składają się porady lekarskie, terapeutyczne, psychologiczne, sesje grupowe lub rodzinne.