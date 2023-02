Toruń. Rusza nabór do przedszkoli i podstawówek. Które z nich są najbardziej oblegane?

Nabór dzieci na rok szkolny 2023/2024 będzie elektroniczny. To oznacza, że odbędzie się za pośrednictwem specjalnego systemu komputerowego działającego w internecie. Dotyczy to wszystkich placówek z wyłączeniem specjalnych i szkoły muzycznej.

W poprzednich latach największym zainteresowaniem rodziców wśród podstawówek cieszyły się: SP nr 4 przy ul. Żwirki i Wigury, SP nr 10 przy ul. Bażyńskich SP nr 14 przy ul. Hallera, SP nr 34 w Czerniewicach i SP nr 35 na Bielawach. Wśród przedszkoli były to m.in. PM nr 5 przy ul. Dekerta, PM nr 12 przy ul. Złotej, PM nr 15 przy ul. Bażyńskich, PM nr 16 przy ul. Sucharskiego i PM nr 18 na Jarze.