Toruń. Rozpoczyna się demontaż domu Heleny Grossówny Szymon Spandowski

Dom Heleny Grossówny zostanie przeniesiony z ul. PCK na Wolę Zamkową Szymon Spandowski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Z budynku przy ul. PCK 30 w Toruniu zniknął fragment dachu. Niemal natychmiast zaczęły się pojawiać pytania, czy obiekt ten jednak zostanie zburzony? Uspokajamy i wyjaśniamy, że są to przygotowania do od dawna oczekiwanych przenosin. Pierwotnie były one zapowiadane na jesień ubiegłego roku, związane z tym procedury znacznie się jednak przeciągnęły.