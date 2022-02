Toruń. Rośnie liczba zakażeń! Znamy raport prezydenta Michała Zaleskiego [mapa]

Pandemia nie opuszcza nas od 22 miesięcy. I tak, jak w ubiegłym roku w styczniu, który należał do bardzo trudnych miesięcy w mieście doszło do niespełna 3 tys. zakażeń, tak w styczniu 2022 roku było ich ponad 4 tys. Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni odnotowano w mieście 452 nowe zakażenia.

- Tygodniowa średnia zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest obecnie w Toruniu wyższa niż w kraju. W ostatnim tygodniu stycznia mieliśmy niemal 1,7 tys. zakażeń, co oznacza wzrost o co najmniej 70 procent w porównaniu z poprzednimi tygodniami tego samego miesiąca - informował we wtorek prezydent Michał Zaleski. - Wykonywane w mieście testy na obecność koronawirusa charakteryzują się wysokim wskaźnikiem dodatnich wyników. To już wkrótce przełoży się zarówno na zajętość miejsc w szpitalach, jak i na liczbę zgonów.