Toruń. Rok po śmierci "głosu starówki". Dlaczego miasto nie upamiętniło Andrzeja Langera? Małgorzata Oberlan

Andrzej Langer odszedł 22 sierpnia 2021 roku. Był głosem toruńskiej starówki - przemierzał ją, deklamując reklamowe slogany blisko dekadę. Echa tego głosu nadal brzmią wśród murów, ale coraz ciszej. Co zrobić, by pamięć przetrwała? Była petycja do prezydenta Torunia o tablicę pamiątkową, ale załatwiono ją odmownie...