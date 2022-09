Toruń. Renta socjalna w górę? Są na to szanse, ale trzeba zebrać 100 tys. podpisów

1217 zł - tyle obecnie wynosi renta socjalna, którą co miesiąc odbiera osoba z orzeczoną przez ZUS całkowitą niezdolnością do pracy. Dodajmy, że chodzi o osoby, u których ta całkowita niezdolność powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki do 25 roku życia. Są to zatem najczęściej osoby niepełnosprawne, z poważnymi chorobami. Jest ich w kraju około 290 tysięcy.