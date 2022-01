Toruń. Remont mostu drogowego. Windy i nowe schody

Windy na moście im. marsz. J. Piłsudskiego!

Windy ułatwią również poruszanie się osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami oraz turystom z większym bagażem. Umożliwią zjazd z mostu drogowego im. marsz. J. Piłsudskiego na promenadę nabrzeża Wisły oraz na plażę.

Oba szyby windowe są montowane na nabrzeżu przy podporze P2, w sąsiedztwie parkingu pod mostem. Budowane klatki schodowe nawiązują w charakterze kratownic do konstrukcji mostu. Z kolei same windy będą posiadały szklane kabiny. Kolor szybów jest spójny z kolorem mostu, a każda z klatek ma 11,7 metra wysokości. Dolny element szybu windowego będzie pokryty płytami granitowymi, nawiązującymi do wyglądu podpór. Pozostała część zostanie oszklona i zabezpieczona stalową siatką. Alternatywą dla wind są schody wykonane wokół szybów windowych.