Toruń. Rakiety w miejskim parku i pociąg, który wpadł do rzeki

„Z Satoralji-Ujhely (Węgry) donoszą nam: we czwartek 5 bm wybuchł w mieście wielki pożar, ofiarą którego padło 15 domów – czytamy. - Przy tem nie obeszło się także bez ofiary ludzkiej. Tameczny bowiem wielki kapitalista Arnold Baumgarten, mając w palącym się domu w kasie wertheimowskiej przeszło 20.000 koron gotówki i weksle na kilkanaście tysięcy koron, dostał się przez okno do wnętrza kancelaryi, by wydostać z kasy pieniądze i papiery. Nie zdołał już jednak wydostać się z powrotem, gdyż w oknie objęły go płomienie, tak że się spalił na węgiel wraz z gotówką przeszło 20.000 koron i wekslami na kilkanaście tysięcy.”