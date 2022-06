Toruń. Radni biją na alarm! Sprawa świetlicy na Podgórzu i kontroli biletów w MZK

- Do świetlicy przy ul. 63 Pułku Piechoty 77 prowadzonej przez MOPR udałem się niedawno z mieszkańcami Podgórza i wprost mnie zamurowało... W mojej interpelacji są zdjęcia, które jednak nie oddają wszystkiego, co zobaczyłem na miejscu i o czym się dowiedziałem. To miejsce zaniedbane, pilnie wymagające nie tylko remontu i dofinansowania, ale i realnego ożywienia dla dobra dzieci i młodzieży - mówi radny Michał Jakubaszek (PiS).