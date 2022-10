Toruń. "Psychopaci z Olsztyńskiej" dali miastu gorzką lekcję. Co się zmienia?

"Psychopaci z Olsztyńskiej" - tak sami nazwali się ci nastoletni sprawcy przemocy. Chłopcy i dziewczęta w wieku od 14 do 17 lat wśród bloków socjalnych przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu nie tylko raczyli się używkami i dokazywali, ale i miesiącami dręczyli chorego Krystiana. Wszystko to ujawniły w październiku ubiegłego roku "Nowości" po tym, jak zgłosiła się do nas matka chłopca. Dostarczyła też filmiki, które "psychopaci" kręcili i rozpowszechniali między sobą.

- Czują się totalnie bezkarni. Nie przemawiają do nich ani groźby, ani prośby. Mój syn z racji choroby absolutnie nie może pić alkoholu. Poza tym, to przecież jeszcze dziecko. Biegałam tam do nich i prosiłam, żeby dali mu spokój. Tylko się śmiali. A jeden chwalił się, że jego rodzice są prawnikami i nikt mu nic nie zrobi. "G...o mi zrobisz, wariatko. Moja matka cię załatwi" - to od niego usłyszałam - relacjonowała nam pani Agnieszka, matka 17-letniego wówczas Krystiana, zmagającego się z psychicznymi zaburzeniami.