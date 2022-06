Toruń. Przedszkolanka niewinna? Prokuratura wniosła apelację

Wyrok ogłoszony przez sędziego Tomasza Żuchowskiego jest nieprawomocny i całej sprawy nie kończy. - Wyrok w części uniewinniającej od czynu z art. 207 par. 1 kk (znęcanie się) uznaliśmy za niesłuszny i w tym zakresie złożyliśmy już apelację domagając się uchylenia wyroku w tej części i przekazania Sądowi Rejonowemu w Toruniu do ponownego rozpoznania - mówi prokurator Marcin Licznerski, szef Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód.

Jak informowaliśmy, po ponad 5 latach procesu Sad Rejonowy w Toruniu uniewinnił Agnieszkę P. od najpoważniejszych zarzutów. Uznał, że nie znęcała się psychicznie i fizycznie nad dziećmi z autyzmem w swoim punkcie przedszkolnym przy ulicy Filtrowej i że nie przywłaszczyła sobie 43 tys. zł dotacji z Urzędu Miasta Torunia. Uznał za to jej winę przy trzecim zarzucie: złożeniu nieprawdziwego zaświadczenia o liczbie dzieci przy staraniu o kolejne pieniądze z miejskiej kasy. Za to orzekł karę 7miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Jakich kar zażądała prokuratura dla Agnieszki P. w mowie końcowej procesu?

Przypomnijmy, że Agnieszka P. założyła przedszkole dla dzieci z autyzmem krótko po studiach. Sąd w toku procesu ustalił, że popełniano w nim błędy w terapii. Nie znalazł jednak dowodów na to, by młoda kobieta miała dzieci szarpać za włosy, ściskać za nadgarstki i inaczej używać przemocy dla wymuszenia uległości, o co była oskarżona. Kobieta nie była wcześniej kara.