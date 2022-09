Toruń. Próbna matura z CKE w nowej formule. Zobacz zdjęcia!

Matura w formule 2023

Maturę w nowej formule mają zdawać absolwenci liceów w 2023 roku, a techników i szkół branżowych - w 2024 roku. Nowością od 2023 r. będą dwa zadania na ustnym polskim, zamiast jednego, jak dotychczas. Mają one sprawdzać umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem.

Wystartowały próbne matury w nowej formule

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała przeprowadzenie matur próbnych w oparciu o nową formułę egzaminów maturalnych. Udział szkół w próbnych egzaminach jest jednak dobrowolny. Dyrektor CKE proponuje, by szkoły, które zdecydują się na ich przeprowadzenie, zrobiły to w warunkach jak najbardziej przypominających egzamin maturalny w terminie głównym. Zainteresowane placówki będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w dniach od 28 do 30 września zgodnie z poniższym harmonogramem: