Toruń. Próbna matura jak wycieczka? Sprawdź, ile kosztuje przygotowanie egzaminu i kto powinien za to płacić

Na styczniowym posiedzeniu toruńscy radni zajmowali się m.in. skargami dotyczącymi wydruków. Pierwsza z nich dotyczyła dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który to ośrodek nie wydał mieszkańcowi kserokopii dokumentu. Chodziło tylko o jedną kartkę, ale MOPR w ogóle nie odniósł się do sprawy, zatem skarga najpierw trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a stamtąd do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Torunia. Komisja uznała ją za częściowo zasadną, ponieważ MOPR powinien odpowiedzieć na wniosek petenta. Rada miasta miała zdecydować, czy takie stanowisko przyjmuje, jednak sprawa wywołała dyskusję i projekt został ostatecznie wycofany z porządku obrad wracając do komisji.