Toruń. Problemy z ukończeniem inwestycji w dawnych młynach

- Ich oferty przekraczały od 50 do 100 proc. wartości kosztorysu inwestorskiego. Wykonawcy tłumaczą to tym, że w całej Polsce brakuje od 80 do 100 tys. pracowników budowlanych, a także wzrostem cen materiałów budowlanych o nawet 7-8 proc. - mówił Zbigniew Fiderewicz, wiceprezydent Torunia.