Toruń. Prezydent Zaleski mówił o uchodźcach z Ukrainy

Obecnie, od dłuższego już czasu liczba uchodźców w Toruniu jest mniej więcej stała i wynosi ok. 5 tys. osób. Na dzień 23 maja numer PESEL otrzymało ok. 4800 osób. Cześć z nich wraca też do Ukrainy, ale są to ludzie, którzy przyjechali głównie z zachodniej jej części.