Toruń. Powstanie kolejny park kieszonkowy. Zobaczcie gdzie i kiedy! Oto wizualizacje

Nowy park w Toruniu. Gdzie i kiedy powstanie?

W nowym zieleńcu, według wstępnej koncepcji, znajdzie się m.in. wieża Giedymina, nazwana na cześć władcy Litwy, a także ławka multimedialna z nagraniami inwokacji "Pana Tadeusza". Będą także tablice do pisania kredą, ogród deszczowy, łąka kwietna, a w niej "hotel dla owadów", czyli niewielki obiekt, który pozwala bezkręgowcom schronić się i zbudować gniazda. W nowym parku stanie też ławka w formie huśtawki. Nie zabraknie również roślin nawiązujących do barw flagi Litwy. Jeśli mamy jakiekolwiek sugestie co do wyglądu parku, możemy je zgłosić do Urzędu Miasta.