Toruń. Ponure święta w pruskich koszarach i poza nimi

Zimowy Toruń na przełomie XIX i XX wieku mimo wszystko wcale nie był taki ponury, jak go nasz wcielony do wojska bohater widział.

120 lat temu Boże Narodzenie spędzał w Toruniu Artur Nowakowski, aktor z Gdańska, który odziany w pruski mundur grał jedną z najtrudniejszych ról swojego życia. To co w Toruniu zobaczył, opisał.

W roku 1902 zima przybyła do Torunia bardzo wcześnie i błyskawicznie podporządkowała sobie wszystko. Wisła stanęła już pod koniec listopada i chociaż w tamtych czasach rzeka zamarzała praktycznie co roku, to jednak lodowej skorupy o tej porze, nawet starsi flisacy nie pamiętali. Święta również były bardzo mroźne, a jak wyglądały?

Parowa fabryka czekolady, konfitur i marcepanów Juliusa Buchmanna, która od 1899 roku działała przy Mostowej 34 pewnie znów wypełniła znaczną część miasta zapachem czekolady, konkurując przy tym z fabrykami pierników ze Strumykowej i Rynku Nowomiejskiego. Toruńscy kupcy pewnie znów się prześcigali w szlachetnej i bardzo wtedy u nas popularnej sztuce świątecznego zdobienia wystaw. Dzwoniły dzwonki sań, dzwonki tramwajów, a w same święta dzwony kościołów. Ten nieco cukierkowy obrazek jest prawdziwy. Zapach czekolady z ulicy Mostowej dolatywał na Rynek Staromiejski, a na Szerokiej potrafił zdominować wszelkie inne wonie. Ale poza takim, w Toruniu były również inne świąteczne obrazki. Mniej kolorowe, wcale nie takie wesołe, a nawet ponure. Niebawem miało się o tym zrobić głośno.

Kto wrzucił granat do pruskiego szamba?

W październiku 1902 roku, razem z innymi rekrutami, do Torunia przybył młody gdańszczanin, Artur Nowakowski. Został powołany do 176 Pułku Piechoty, który stacjonował w koszarach, w których dziś mieści się X LO. Nowakowski zderzył się tam z tępym sadyzmem pruskiej armii i wszystko opisał, gdy już z niej zdezerterował i bezpiecznie dotarł do Szwajcarii. Jego książka wywołała w Niemczech poruszenie, była również drukowana i komentowana poza granicami cesarstwa. Jak 120 lat temu wyglądały święta w toruńskich koszarach i jakie wrażenie zrobiło miasto na człowieku, który przy pomocy książki wrzucił granat do pruskiego szamba?

Kto mógł opuścić toruńskie koszary?

Żołnierze, którzy dostali urlop na święta, koszary mogli opuścić najwcześniej 24 grudnia wieczorem, z powrotem zaś musieli się zameldować najpóźniej 28 grudnia rano. Nie wszyscy byli w stanie dojechać do domów w ciągu doby. Nie wszystkim też udało się opuścić jednostkę, jak wspominał Nowakowski, urlopowani musieli najpierw zaliczyć przed oficerem kurs z oddawania honorów. Kto nie potrafił właściwie salutować, ten nie miał prawa wyjść z koszar. Uporządkowanie munduru itp. wymagało czasu, tego zaś żołnierze nie mieli. Dźwięk trąbki budził ich o godz. 5.30, dzień upływał na szkoleniach, które na ogół polegały na powtarzaniu w nieskończoność tych samych czynności. W święta dodatkowo trzeba było jeszcze posprzątać salę. Protegowani dyżurnego podoficera pracowali w pomieszczeniu, pozostali musieli wynieść na dziedziniec meble i przy trzaskającym mrozie wyszorować je używając do tego własnego mydła oraz własnych szczotek do mundurów. Tych, którym podoficerowie szczególnie zachodzili za skórę, czekało jeszcze jedno zadanie – szorowanie podłóg w sypialniach przy pomocy własnych szczoteczek do zębów.

Po sprzątaniu urlopowani, o ile oczywiście udało im się przygotować mundury i zdać egzamin, mogli opuścić jednostkę, pozostali zaś do kolacji maszerowali w kółko na placu. Świąteczna wieczerza rozpoczęła się o godz. 18. W głównej sali zebrała się cała kompania. Była choinka, była też przemowa kapitana, który stwierdził, że nikt nie ma powodu do narzekań, ponieważ mało kto mógłby w domu liczyć na to co tu dostanie, czyli solidną porcję wieprzowiny z kapustą, kartoflami i orzechami. Jak odnotował Nowakowski, tej wieprzowiny przypadało jakieś 50 gramów na osobę.

Co dostali żołnierze na świąteczny obiad?