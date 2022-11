Toruń pomaga Ukrainie. Appassionata wyśpiewała.... agregat prądu dla żołnierzy

Toruń - pomoc dla Ukrainy

"Podaj rękę Ukrainie" - pod takim hasłem zespół Appassionata z Torunia koncertował długie miesiące charytatywnie i zbierał pieniądze. To rozśpiewane grono wokalistów amatorów nasi Czytelnicy już znają. Opisywaliśmy zarówno sam zespół, jak i jego niesamowitą prezeskę. To Lucyna Bering - wulkan dobrej energii i wokalny talent. Toruniankę poznała publiczność ogólnopolska za sprawą jej udziału w ostatniej edycji programu "The Voice Senior".

Zespół działa przy stowarzyszeniu "Żyć lepiej", które siedzibę ma w klubie Kameleon przy ul. Tuwima.