Toruń. Politycy podsumowują 2021 rok w kraju, regionie i Toruniu

Rok 2021. Jaki był? Mówią o tym posłowie: Mariusz Kałużny z PiS i Arkadiusz Myrcha z PO.

Rozmowa z Mariuszem Kałużnym posłem Prawa i Sprawiedliwości

Co Pańskim zdaniem było najważniejszym wydarzeniem 2021 roku z perspektywy Polski?

Dla Polski to był kolejny trudny rok. Szalejąca pandemia i coraz to większe zapędy Unii Europejskiej do karania Polski sprawiły, że stanęliśmy w bardzo trudnym położeniu. Dlatego należy się cieszyć, że naszemu środowisku politycznemu udało się przed tym Polskę uchronić. Uchroniliśmy gospodarkę przed potężnym kryzysem i bezrobociem. Ten rok pokazał też, że walka o suwerenność Polski to nie fantazja ale sprawa bardzo poważna. Przychodzą bardzo trudne czasy i tylko odważne i realne działania polityków mogą uchronić Polskę przed utratą podmiotowości i suwerenności. W wymiarze Kościoła Katolickiego niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem w Polsce była beatyfikacja Kard. Wyszyńskiego. Kard.Wyszyński to wspaniały człowiek, wielki Pasterz i pobożny kapłan. Wyprowadził Polskę z trudnych czasów. Dziś z pewnością wiele możemy się od Niego nauczyć.

Co zasługuje na takie miano w regionie?

Nasz region pod władaniem Marszałka Piotra Całbeckiego niestety nie rozwija się dość szybko. W wielu wskaźnikach społecznych i gospodarczych nasze województwo jest na szarym końcu. Dysponowanie środkami unijnymi zostawia wiele do życzenia. Dlatego bardzo dobrze, że polski rząd w ramach Polskiego Ładu kieruje środki finansowe bezpośrednio do gmin wiejskich i miast, które świetnie radzą sobie z dystrybucją finansów i realizacją inwestycji. W naszym regionie powstała ogromna ilość inwestycji drogowych, komunikacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, z których naprawdę należy się cieszyć.

A co należy zaliczyć do najważniejszych wydarzeń w tym roku w Toruniu?

W Toruniu w 2021 r. mieliśmy do czynienia z kontynuacją rozwoju. To bardzo ważne. Toruń dalej rozwija sieć dróg, powstają nowe inwestycje. Toruń niewątpliwie musi gonić lepiej rozwinięte miasta w Polsce i z pewnością to robi. Myślę, że jest dziś niekwestionowaną stolicą Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A czytelnikom "Nowości" życzę przede wszystkim zdrowia na rok 2022. myrcha Fot. Polska press Rozmowa z Arkadiuszem Myrchą posłem Koalicji Obywatelskiej

Czy patrząc z krajowej perspektywy najważniejsze wydarzenie 2021 roku to pandemia?

Wiadomym jest jednak, że kończący rok to czas zmagań z pandemią. To czas dostosowywania się gospodarki, mieszkańców do życia z wirusem i restrykcjami, wychodzenia z tzw. lockdownu. Kwestie szczepień i walki z COVID całkowicie zdominowała świat i są one globalnym numerem 1. Dlatego wyróżniając poszczególne wydarzenia z kończącego się roku kładę nacisk ma sprawy niezwiązane bezpośrednio z pandemia. Największy wpływ w 2021 r. na życie Polaków, polskich rodzin wywarła inflacja, która pod koniec roku sięgnęła aż 8%. Wielomiesięczne zaniedbania Rządu i Narodowego Banku Polskiego spowodowały jej błyskawiczny wzrost, uruchamiając lawinę rosnących cen w sklepach. Podstawowe produkty żywnościowe drożały z tygodnia na tydzień! Polacy mieli najdroższe święta od ponad 20 lat! Benzyna po 6 zł. Niezbędne dla rolników nawozy podrożały o ponad 500%! Wszechobecna drożyzna jest dominującym tematem w każdym domu.

A co z naszym lokalnym podwórkiem?

Inwestycją mającą znaczenie dla całego regionu, jest z pewnością zakończenie ważnego etapu rozbudowany szpitala wojewódzkiego na toruńskich Bielanach, obejmującego m.in. przekazanie budynku Szpitala Psychiatrycznego. Pragnę to podkreślić jako członek sejmowego zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W Polsce stan opieki psychiatryczne jest dramatycznie słaby. Rząd ignoruje to ogromne wyzwanie XXI wieku. Dlatego cieszę się, ze województwo kujawsko-pomorskie stara się to naprawić.

Co trzeba natomiast wyróżnić jako najważniejsze wydarzenie w tym roku w Toruniu?

Jako że jestem miłośnikiem historii, także naszej regionalnej, to warto wyróżnić nowe, dość spektakularne muzeum w naszym mieście, czyli Twierdza Toruń. Mamy to szczęście posiadać jeden z najlepiej zachowanych zespołów fortyfikacji pierścieniowych w całej Europie! Dlatego wystawy im poświęcone i dostępne dla turystów na terenie XIX w. Koszarów Bramy Chełmińskiej są z pewnością naszym nowym, dużym turystycznym atutem.

