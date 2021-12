Toruń: Policja i straż miejska sprawdzają noszenie maseczek i zachowywanie dystansu

Po co mi maseczka...?

"Po co mi maseczka? Ten wirus to bujda", "Ja się nie będę szczepić, bo to spisek elit, które chcą nas zaczipować i prowadzić eksperymenty". Skoro ktoś nie szanuje swojego zdrowia, to niech chociaż uszanuje, że inni chcą żyć i być zdrowymi. Jadąc autobusem, tramwajem czy pociągiem nie jesteśmy tam sami. Oprócz nas podróżują setki innych osób, które potrafią się zastosować się do zaleceń.

Przyjrzeliśmy się, jak to wygląda w naszym mieście.